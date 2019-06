بعد وصفه لـ حفتر بالمتمرد.. الكرامة تُلاحق نعمان بن عثمان

وجه رئيس فرع هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها هشام شقلوف رسالة إلى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ طالب فيها بضرورة التعميم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية للقبض على رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان.

حيث أكد شقلوف في طلبه لمدير إدارة المنافذ على ضرورة حجز المذكور بن عثمان تسليمه إلى جهات الاختصاص.

هذا تأتي مطالبة شقلوف بعد مقابلة أجرتها قناة ليبيا الأحرار مع بن نعمان الذي وصف حفتر بالمتمرد المُستميت على السلطة.

واعتبرت هيئة الفساد ببنغاذي أن ما قاله بن عثمان يُعتبر تطاولاً على حفتر وإساءة مطلقة للشعب الليبي.

ويُعتبر نعمان بن عثمان من مواليد 1967 في طرابلس وهو باحث ليبي في الحركات الإسلامية المسلحة ومقيم في بريطانيا كما انه رئيس مؤسسة كويليام لمكافحة التطرف.

