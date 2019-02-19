اخبار ليبيا الان

بعد وصفه لـ حفتر بالمتمرد.. الكرامة تُلاحق نعمان بن عثمان

19 فبراير، 2019
تعليقات
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

هيئة الفساد ببنغاذي أن ما قاله بن عثمان يُعتبر تطاولاً على حفتر وإساءة مطلقة للشعب الليبي.

وجه رئيس فرع هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها هشام شقلوف رسالة إلى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ طالب فيها بضرورة التعميم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية للقبض على رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان.

حيث أكد شقلوف في طلبه لمدير إدارة المنافذ على ضرورة حجز المذكور بن عثمان تسليمه إلى جهات الاختصاص.

هذا تأتي مطالبة شقلوف بعد مقابلة أجرتها قناة ليبيا الأحرار مع بن نعمان الذي وصف حفتر بالمتمرد المُستميت على السلطة.

واعتبرت هيئة الفساد ببنغاذي أن ما قاله بن عثمان يُعتبر تطاولاً على حفتر وإساءة مطلقة للشعب الليبي.

ويُعتبر نعمان بن عثمان من مواليد 1967 في طرابلس وهو باحث ليبي في الحركات الإسلامية المسلحة ومقيم في بريطانيا كما انه رئيس مؤسسة كويليام لمكافحة التطرف.

The post بعد وصفه لـ حفتر بالمتمرد.. الكرامة تُلاحق نعمان بن عثمان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لاوجود (لنعمان بن طرزان) في مؤسسة كويليام لمناهضة التطرف .. المؤسسة أسسها بريطاني من أصول هندية يدعى (مجيد نواز) عام 2008 مع راشد زمان علي وإد حسين وذلك بمساعدة المخابرات البريطانية والصبي نعمان منتحل لصفة مدير المؤسسة

    رد

  • عتبر تطاولاً على حفتر وإساءة مطلقة للشعب الليبي هههههههه
    اختزلتم الشعب الليبي في شخص مجرم الحرب حفتر؟؟؟؟؟؟
    ذكرتوموني أيام القذافي .. علم يا قائد علمنا كيف نحقق مستقبلنا .. وشعارات الطغات

    رد