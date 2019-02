السفير الليبي لدى ايطاليا يبحث ملف تبادل السجناء بين البلدين

المتوسط:

عقد سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، اجتماعا مع إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيطالية.

وناقش اللقاء سبل تفعيل مُعاهدة الصداقة التي سبق وأن وُقّعت بين ليبيا وإيطاليا وملف تبادل السجناء، و توسيع آفاق التعاون الثنائي مع إيطاليا في عدة مجالات منها الأمني والعدل فيما يخص تبادل السجناء.

وتطرّق الاجتماع إلى مستجدات الملف الليبي وتعزيز التعاون المُشترك بين البلدين بمُختلف المجالات أبرزها قطاعا التعليم والصحة.

