الحاسي: 10 إرهابيين خطيرين في قبضة الجيش

أعلنت غرفة عمليات تحرير الجنوب مقتل 10 إرهابيين خطيرين على يد قوات الجيش الوطني خلال العمليات العسكرية التي خاضها في الجنوب بالأيام القليلة الماضية.

وأوضح قائد غرفة عمليات تحرير الجنوب، اللواء عبد السلام الحاسي، أن عملية تحرير الجنوب تسير بأفضل شكل مُمكن، مُشيراً إلى أن العصابات التشادية الإرهابية التي تتحصّن في المنطقة تحصل على دعم أجنبي من قبل أطراف ترفض استقرار ليبيا.

وأشار الحاسي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى أن الجيش الوطني يتحفظ على كامل معلومات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، لافتاً إلى أنه سيتم الإفصاح عنها في الوقت المُناسب.

وأكد اللواء عبد السلام الحاسي خلال حديثه أن عملية تحرير الجنوب لم تتعرّض لأي عراقيل، وأن الجيش الوطني يُحاول إنهاء مهمّته بالمنطقة دون إقحام المدنيين في العمليات العسكرية.

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