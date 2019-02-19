التعاون بين ليبيا وإيطاليا يجمع حفتر وبوشينو

التقى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوشينو، بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وقال مكتب الإعلام في القيادة العامة إن اللقاء ناقش أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في العديد من الملفات.

وكان حفتر قد التقى أمس بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وناقش معه أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية بحسابها في “تويتر” أن سلامة بحث مع حفتر التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والتطورات السياسية في ليبيا والاستعدادات للملتقى الوطني.

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