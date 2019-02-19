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التعاون بين ليبيا وإيطاليا يجمع حفتر وبوشينو

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوشينو، بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وقال مكتب الإعلام في القيادة العامة إن اللقاء ناقش أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في العديد من الملفات.

وكان حفتر قد التقى أمس بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وناقش معه أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية بحسابها في “تويتر” أن سلامة بحث مع حفتر التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والتطورات السياسية في ليبيا والاستعدادات للملتقى الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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