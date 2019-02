المتوسط:

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع إجدابيا شاحنة قادمة من الجنوب باتجاه طبرق محملة كمية من المخدرات.

وأكدت الإدارة، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، ” إن الشاحنة كانت محملة كميات من المخدرات نوع أقراص ترامادول وتقدر الكمية بـــ100الف قرص,و تم رصدها وهي قادمة عن طريق مدينة إجدابيا وتم ضبطها وهي محملة بالكمية المذكورة”.

