لإنقاذ خطته في ليبيا .. سلامة يحاول كسب ود المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

يقوم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بجولة في مدينة بنغازي، والتي كان قد وصل إليها أمس الإثنين في زيارة رسمية .

وجاءت هذه الزيارة بعد جولة مطولة من المناقشات التي خاضها خلال الأسبوع المنقضي في القاهرة لإنقاذ خطته في ليبيا.

وكان قائد الجيش المشير خليفة حفتر استقبل في الرجمة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة أمس الإثنين فور وصوله الى مدينة بنغازي .

واستقبل الممثل الخاص غسان سلامة عدد من الأدباء والفنانين في بنغازي اليوم الثلاثاء واستمع منهم لعرض عن الوضع الثقافي في المدينة والشرق عموماً.

وأثني الممثل الخاص على الدور الهام الذي يلعبه المثقفون والأدباء في ليبيا، مؤكدًا حرص الأمم المتحدة على دعم الفعاليات الثقافية في ربوع ليبيا.

وفي ذات الشأن، استقبل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أمس الإثنين عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وناقش سلامة مع النواب العملية السياسية في ليبيا والسيناريوهات المحتملة للمضي بها قُدماً.

كما، التقى سلامة أمس الإثنين رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي وممثلين عنها .

وأطلع سلامة الحضور على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، كما ناقش معهم القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية.

يشار إلى أن غسان سلامة التقى خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى جمهورية مصر بمسؤولين مصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إطار محاولات تفكيك “حصار” فشل خطته وإنقاذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وجاءت جولة سلامة في أعقاب جدل أثير الأسبوع الماضي، بعد حملة انتقاد وصلت حد اعتباره “جزء من الأزمة”، وطالبت بتنحيته من مهمته في ليبيا، عندما قال في إحاطته أمام مجلس الأمن:”إنّ الوضع في الجنوب الليبي لا يزال متدهورًا ومثيرا للقلق، واصفا المنطقة بـ”خاصرة ليبيا الضعيفة”، ما اعتبره أنصار الجيش ومؤيدو عمليته التي أعلنتها قيادته العامة الأسبوع قبل الماضي، تحت عنوان “تطهير الجنوب” تجاهلاً لدور الجيش في مكافحة الإرهاب، وما حققه في هذا الاتجاه.

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