أسر الشهداء والمفقودين بوادي الحياة يباركون انتصارات القوات المسلحة بالجنوب

بنغازي-العنوان

أبدى أسر الشهداء والمفقودين بمنطقة وادي الحياة، اليوم الثلاثاء، دعمهم للعمليات العسكرية للقوات المسلحة لتطهير منطقة الجنوب الغربي من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وأكدت الأسر، في بيان مصور، أن منطقة فزان لم تنعم بالأمن والاستقرار منذ أمد بعيد نتيجة لانتشار القتل والخطف والحرابة في جُل أحيائها وشوارعها.

وأشارت الأسر، إلى أن بإرادة شرفاء المشايخ في فزان وعزيمة الرجال من القوات المسلحة بقيادة القائد العام، المشير خليفة حفتر، استطاعت أن تعيد لفزان عزتها وسؤددها وتقضي للأبد على قوى الإجرام والفساد.

وتوجهت الأسر بالتهنئة إلى أهالي الجنوب والقوات المسلحة على هذه الانتصارات التي وصفتها بـ “الباهرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية