مسفرًا عن إصابة أحد أفراده بجروح بليغة .. هجوم مسلح على مقر جهاز الحرس البلدي في بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مسلحين مساء اليوم الثلاثاء بالتهجم على مقر الحرس البلدي بنغازي،أسفر عنه إصابة أحد عناصر الحرس إصابة بالغة.

ويأتي هذا الهجوم عقب قيام دوريات الحرس صباح اليوم بحملة مشتركة وذلك ضمن عملهم اليومي .

وبحسب الصفحة الرسمية للجهاز – على موقع الفيسبوك – فقد قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية أحدهم شخص يرتدي زي عسكري بالهجوم على المقر وفتح النار على عناصر الحرس، مما أدي إلى إصابة أحد أعضاء الحرس البلدي ر.ع.أ علي سالم التاجوري بجروح بالغة .

وأوضحت الصفحة أن التاجوري أصيب بثلاث طلاقات نارية مما تسبب في دخوله إلى العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث .

وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز فقد ساند الشخص الذي قام بالرماية على أفراد الحرس أفراد آخرين من خلال الرماية بأسلحة نارية خارج المقر، وإجبار المواطنين على إيقاف سياراتهم، مما تسبب في حالة ذعر وفزع للمواطنين في الطريق العام.



وناشد المكتب الإعلامي للحرس البلدي بنغازي، القائد العام المشير خليفة حفتر إلى التدخل السريع نظرًا لزيادة التعدي على أفراد الجهاز .

وكشف المكتب الإعلامي أن الشخص الذي يرتدي الزي العسكري والذي قام بالرماية على أفراد الحرس كان يحمل مسدس وبندقية كلاشنكوف ويستقل سيارة نوه هيونداي ” النترا” سوداء اللون معتمة بالكامل، إافة إلى سيارة عسكرية نوع ” ميتسوبيشي ” قمرة معتمة ومعهم أسلحة خفيفة وسيارة أخري نوع “تويوتا” قمرة .

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