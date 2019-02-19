هجوم مسلّح على الحرس البلدي بنغازي يُخلّف جريحا

أصيب أحد أعضاء الحرس البلدي في بنغازي، الثلاثاء، إثر هجوم مسلح نفذته مجموعة بينهم شخص يرتدي زيا عسكريا بسلاح “كلاشنكوف”.

وقال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي في بيان، إن الهجوم أعقب حملة مشتركة نفذتها دوريات الحرس البلدي ضمن عملهم اليومي، حيث قام الشخص المسلّح بفتح النار على رجال الحرس البلدي وأصاب أحدهم.

وأضاف المركز الإعلامي أن المصاب تعرّض لثلاث رصاصات الأمر الذي تسبب في دخوله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي.

وبين أن بقية المجموعة المهاجمة قاموا بمساندة مُطلق النار وأطلقوا النار خارج مقر جهاز الحرس البلدي وإجبار المواطنين على إيقاف سياراتهم، وتسبب ذلك بحالة ذعر وفزع للمواطنين في الطريق العام.

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