الخارجية الروسية: عناصر “داعش” يتمركزون في ليبيا ويعززون صلاتهم بالقاعدة الإرهابي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف”، أن إرهابيي تنظيم داعش يتمركزون بصورة كبيرة في ليبيا في الآونة الأخيرة، وباتوا يعززون من صلاتهم مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف بوغدانوف، خلال كلمته في مؤتمر “الشرق الأوسط: مرحلة جديدة، مشاكل قديمة”، اليوم الثلاثاء، أن في ليبيا، بما في ذلك طرابلس، يزيد تنظيم داعش من نشاطاته، ويستغل انهيار الحكومة وتقسيم البلاد، ويقوم بتعزيز العلاقات مع تنظيم القاعدة، المتواجد بالقرب من خليج سرت النفطي، وموانئ النفط، على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقًا. ووصف بوغدانوف الوضع في الجنوب بأنه معقد بسبب اختراق المتطرفين من تشاد للحدود الليبية.

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