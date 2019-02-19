حُلم الانتخابات.. أمل بطي صفحة الفوضى

ينتظر الليبيون تحقيق حلمهم في إجراء انتخابات ديمقراطية تنهي مسار الفوضى الدائرة في البلاد على مدار السنوات الماضية.

وما تزال المفوضية، منذ ما يزيد عن عامين، تعمل على تجهيز منظومتها وكوادرها من أجل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتنتظر الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من شأنها إنهاء الأزمة.

وضمن جهود الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دي أولين ونائبة السفير الهولندي لدى ليبيا مونيك كوزليوس.

وناقش الاجتماع استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة المتوقع تنفيذها في الربع الأخير من العام الجاري، وتطرق السايح للدعم الدولي للعملية الانتخابية الذي تُديره بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وتعتبر فرنسا ضمن الدول التي تساهم في دعم مشروع الانتخابات بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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