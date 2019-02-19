ليبيا تشارك في الدورة 43 لاتحاد شركات التأمين الأفريقية بتونس

تونس-العنوان

تشهد العاصمة التونسية هذه الأيام فعاليات الدورة 43 لاتحاد شركات التأمين الأفريقية، الذي ينتظم، في الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري، بمشاركة عديد المؤسسات والمنظمات، من بينها الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة، والشخصيات المهتمة بمنظومة التأمين وإعادة التأمين في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات ذات باع طويل وناجح في هذا المجال من خارج القارة.

وقد افتتح وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، أعمال المؤتمر في دورته 43 يوم الإثنين، أداما أنداي المدير العام للمؤتمر، ومئات المشاركين، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق “أيلاكو” وهو استثمار ليبي في تونس.

وحيّا الوزير التونسي المشاركين وتمنى لهم إقامة طيبة في تونس وأن يكون النجاح حليفا لأعمال هذا المؤتمر، مؤكدا على أهمية انتظام انعقاد هذا التجمع الاقتصادي المالي المهم ومتابعة أحدث التطورات في مجالات التأمين الواسعة وتبادل الخبرات بين الأشخاص والمنظمات والمؤسسات.

وتشارك ليبيا في هذه الدورة من خلال وفد، يمثل الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة، ومكون من ، الأستاذ عقيلة محمد الهوني، عضو مجلس الإدارة، والدكتور عادل سلطان، مدير الإدارة المالية، والدكتور نور الدين جابر الجماعي، رئيس وحدة إعادة التأمين.

ويركز المؤتمر في دورته الحالية، على سبل تطوير التأمين وإعادة التأمين وتبادل الخبرات والاطلاع على التشريعات والتجارب الناجحة، ويشتمل على ورش عمل تصب جميعها في مسار التأمين وإعادة التأمين كصناعة وكثقافة وكدعامة اقتصادية وتطوير مجالاته واتساع مكوناته ومستهدفاته والتعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق.

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