معترفًا بحصوله عليه من منطقة القطرون .. القبض على أحد عناصر المعارضة التشادية يحمل جواز سفر ليبي في تيجي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الكتيبة 53 مشاة باطن الجبل القبض على أحد عناصر المعارضة التشادية أثناء مروره من منطقة تيجي في أقصي غرب ليبيا .

وأكدت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الثلاثاء ضبط جواز سفر ليبي مزور بحوزة هذا العنصر الذي أعترف بأنه كان في مصراتة ثم نالوت وكان قادمًا للبقاء في تيجي .

وكشفت الكتيبة 53 التابعة للقيادة العامة بأنه وبعد التحقيقات أعترف هذا التشادي بحصوله على الجواز المزور من منطقة القطرون مقابل مبلغ مالي “10000 آلاف دينار ليبي”، فيما كان يحمل جواز تشادي آخر باسم يوسف محمد طاهر .

وتوجهت الكتيبة بسأل حول مالذي يجعل مزارع فقير ومن بلد فقير يدفع هذا المبلغ مع أنه بإمكانه الدخول دون أوراق عبر الصحراء .. ومازاد الطين بله بحسب الكتيبة هو اعتراف التشادي بأنه كان في مصراتة ثم نالوت وكان قادما للبقاء في تيجي !!!؟

يشار إلى أن الناطق باسم القيادة العامة، عميد “أحمد المسماري”، قال إنه تم ضبط مجموعة من جوازات السفر الفارغة، في بلدة غدوة بعد أن سيطرت عليها وحدات الجيش أواخر يناير الماضي.

وأوضح “المسماري” خلال لقاء جمعه بضباط وضباط صف منطقة سبها العسكرية في قاعة أرض المعارض ببلدية تمنهنت، أن الجوازات مجهزة لتعبئة البيانات، وتستخدم لمساعدة الإرهابيين وأفراد العصابات الأجنبية المسلحة على الهروب خارج البلاد.

وبيّن “المسماري” أن هذه الجوازات يستطيع حاملوها، دخول تركيا خاصة الجرحى منهم، لافتًا إلى أن القائمين عليها يشترونها بمبالغ تتراوح بين الـ200 إلى 300 دينار.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أن الجيش يحقق في أمر هذه الجوازات، ويسعى لضبط كل المتورطين في هذه الجريمة، التي تتسبب في إفلات الكثير من الإرهابيين والمجرمين من يد العدالة.

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