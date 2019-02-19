سلامة لعقيلة: حريصون على التقدم بالعملية السياسة

عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، لقاءً مع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في مدينة البيضاء.

وقالت البعثة بصفحتها في “فيسبوك” إن سلامة أكد لعقيلة أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، وحرص البعثة على العمل مع كافة الليبيين على توحيد المؤسسات، والتوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة، وتحقيق تقدم بالعملية السياسة والتشريعية.

وكان سلامة قد وصل الاثنين إلى مدينة بنغازي والتقى عددا من أعضاء مجلس النواب وناقش معهم العملية السياسية في ليبيا، قبل أن يلتقي بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ويبحث معه المستجدات السياسية.

كما التقى سلامة خلال زيارته برئيس البلدية وممثلي المدينة لإطلاعهم على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية ومناقشة القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية.

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