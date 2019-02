روسيا : داعش يستغل انهيار الحكومة وتقسيم ليبيا

المتوسط:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف”، ” أن تنظيم داعش يتمركز بصورة كبيرة في ليبيا في الآونة الأخيرة”.

وأكمل بوغدانوف،” في ليبيا، بما في ذلك طرابلس، يزيد تنظيم داعش من نشاطاته، ويستغل انهيار الحكومة وتقسيم البلاد، ويقوم بتعزيز العلاقات مع تنظيم القاعدة، المتواجد بالقرب من خليج سرت النفطي، وموانئ النفط، على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقًا”.

وأكمل بوغدانوف، ” إن الوضع في الجنوب بأنه معقد بسبب اختراق المتطرفين من تشاد للحدود الليبية”.

