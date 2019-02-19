المريمي: المستشار صالح يبحث مع سلامة عددا من الملفات منها الانتخابات الرئاسية والمؤتمر الجامع

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ملفات إجراءات الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية وتحضيرات المؤتمر الوطني الجامع.

ورجح المريمي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية عقد المؤتمر الوطني الجامع في نهاية مارس المقبل لا سيما مع عدم انتهاء التحضيرات له.

موضحا أن اللقاء بحث المسارات الثلاثة التي سيتم التوافق عليها خلال المؤتمر الوطني ومنها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين أو إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور.

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