مسلحون يقتحمون مقر الحرس البلدي في بنغازي ويعتدون على أحد أفراده

أفادت مصادر محلية من مدينة بنغازي، أن هجوما مسلحا وقع على مقر الحرس البلدي، بمدينة بنغازي، أدى إلى إصابة أحد أفراد الحرس بثلاث طلقات نارية، ودخوله إلى العناية المركزة.

وقالت المصادر، إن الهجوم جاء على خلفية قيام جهاز الحرس البلدي اليوم الثلاثاء؛ بحملة مشتركة ضمن عملهم اليومي، وإغلاقهم لبعض المحلات، وإبداء ملاحظاتهم على البعض الآخر، بسبب مخالفات قانونية.

وأوضحت المصادر المحلية، أن الشخص الذي قام بالرماية على أحد أفراد الحرس، يرتدي زيا عسكريا، وبحوزته بندقية من نوع الكلاشن كوف.

وأضافت المصادر، أن أشخاصا آخرين، قاموا بمساندته أثناء اقتحامه مقر الحرس البلدي، من خلال الرماية خارج المقر وإجبار المواطنين على إيقاف سياراتهم، مما تسبب في حالة ذعر وهلع بينهم في الطريق العام.

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