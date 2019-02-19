حراك “إصلاح ليبيا” يوجه نداء استغاثة لإصلاح الطريق بين مصراتة وطرابلس

وجه

حراك “إصلاح ليبيا”، الثلاثاء، نداء استغاثة للشركات العامة والخاصة لإصلاح

الطريق المتهالكة الممتدة بين مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس.

وأعلن

الحراك، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، استعداده للتعاون مع جميع الجهات من خلال

“الحملة الوطنية لصيانة الطرق” لإصلاح الطريق والحفاظ على الأرواح، بحسب

البيان.

وأعرب

الحراك عن تعازيه لأسر “ضحايا التسيب والإهمال” الذين توفوا في هذه الطريق،

محمِّلًا الجهات الحكومية كافة المسؤولية القانونية عمّا حدث، حسب البيان.

يُذكر

أن عائلة من مدينة مصراتة لقيت حتفها الأسبوع الماضي على طريق القره بوللي شرق العاصمة.

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