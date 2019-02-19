نقابة معلمي ليبيا تناقش ما وصلت إليه المالية بخصوص تنفيذ القانون رقم (4)

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش نقيب المعلمين في ليبيا عبدالنبى النف، مع وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة إدريس الشريف ما وصلت إليه الوزارة من حيث تنفيذ القانون رقم (4) الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد الخصوص، حيثُ أكد النف، علي ضرورة تنفيذ القانون ليتم صرف مرتبات المعلمين بالقانون الجديد.

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية، على أن الوزير مهتم بتنفيذ القانون في أقرب وقت بعد اخذ الموافقة بذلك.

وفي ذات السياق، عقد النقيب العام لمعلمين ليبيا اجتماعا مع وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة لمناقشة عدد من الأمور والمشاكل التي تواجه المعلمين.

وشدد وزير التعليم علي ضرورة تنفيذ القانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين، مؤكدًا سعيه لتنفيذه في أقرب وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24