إنشاء ميناء سوسة البحري بالتعاون مع شركة أمريكية

كشف رئيس لجنة متابعة إنشاء ميناء سوسة البحري، صلاح الحاسي، عن وصول الاتفاق مع شركة قيدري قروب الأمريكية إلى المرحلة الأخيرة، من أجل توقيع عقد مع مصلحة الموانئ والنقل البحري.

وأفاد الحاسي، بأن مدة الامتياز لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لكنها تتراوح بين 30 و35 سنة.

وأكد الحاسي أنه قبل توقيع العقد النهائي لابد من الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، مشيدا بدعم مجلس النواب، والحكومتين المؤقتة والوفاق للمشروع.

وبين الحاسي أن عملية تأمين المشروع، ستتم عبر شركات تأمين عالمية بعد موافقة مصلحة الموانئ والنقل البحري.

