الاتحاد المغاربي: متى سيخرج من النفق إلى الأفق؟

أين هو الحلم المغاربي بعد ثلاثين سنة من إنشاء الاتحاد؟ وهل سيخرج من النفق الى الأفق؟ بعد توقيع معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي في فبراير 1980 بين رؤساء تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، لا تزال قضية الصحراء العقبة الأساسية أمام هذا الصرح الإقليمي. النقاش مع: سيد أحمد غزالي، رئيس الوزراء الجزائري السابق والطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وخالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة المغربية.

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