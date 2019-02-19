مياه الأمطار تُغرِق مزارع في المرج (صور)

غرقت العديد من المزارع بمناطق الغريق والشليوني وسيدي أرحومة في مدينة المرج بمياه الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية بغزارة.

وقام رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس وليد صلهوب، ومساعد الشؤون الأمنية ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ المرج العقيد وهبي الرخ، ومدير مركز خدمات المياه والصرف الصحي المرج المهندس أحمد امهير، بزيارة بعض المزارع الغارقة.

وقالت مديرية أمن المرج بصفحتها في “فيسبوك”، الثلاثاء، إن شركة المياه والصرف الصحي المرج باشرت إجراء توسعة لمجرى المياه وفتح العبارات الممتدة من منطقة سيدي أرحومة وحتي حوض الغريق بهدف التخفيف من منسوب المياه.

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