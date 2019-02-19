رسميًا .. حرس المنشآت النفطية يستلم مهام تأمين حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الثلاثاء آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء ناجي المغربي إلى قاعدة تمنهنت الجوية، وكان في استقباله عدد من قيادات القوات المسلحة .

وتوجه آمر حرس المنشآت فور وصوله إلى حقل الشرارة النفطي، لاستلام مهام تأمين الحقل بعد تحريره من قبل القوات المسلحة في الأيام الماضية .

وأعلن المغربي في بيان له استلامه بشكل رسمي استلام حرس المنشآت النفطية الحقل لتأمينه، واستئناف عملية الانتاج بعد التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط .

وأكد المغربي أن الحقل الذي يتبع شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية هو آمن تمامًا موجهًا الدعوة للمؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة عنه واستئناف إنتاج النفط في أي وقت يريدون.

وأوضح في بيانه أن لديه تعليمات من القيادة العامة بعدم التدخل في عمل موظفي الحقل وتوفير مناخ عمل مريح لهم، مضيفًا أن القوة الموجودة الآن في الحقل جميعها من جهاز حرس المنشآت النفطية.

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