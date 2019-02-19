تقرير .. دخول القوات المسلحة للمنطقة الجنوبية علامة فارقة لملف الهجرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

على مدى السنوات الماضية كانت ولاتزال مدينة سبها والجنوب الليبي مقصدا لِقوافل المهاجرين الذين يأتونها من جنوب الصحراء، فانتشار الفوضى وغياب أجهزة الدولة ساهم في ازدهار الهجرة التي كوَّن مِنْ ورائها التجار ثروات طائلة.

ولكن مع دخول قوات الجيش إلى المدينة في عملية تحرير الجنوب؛ التي بدأت في السابع عشر من يناير الماضي، تأثرت حركة المهاجرين بشكل مباشر بالوضع الأمني الذي تحسن مؤخرا في المدينة وضواحيها.

“خراب رزقنا” عِبارةٌ لاتفارق الشاب “عميْر”، وهو أحد المهربين في سبها؛ كتعبير منه عن تلك الحالة من الكساد التي أصابتهم منذ دخول الجيش، ويقول عبدالعظيم إن أحد أهم خطوط سير المهاجرين يمر من القطرون في أقصى الجنوب الليبي ومنها إلى سبها، وهنا يمكث المهاجرون فترة من الزمن قبل أن يقع ترحيلهم شمالا، في رحلات نجْنِي مِنْ وراءِها حوالي 300 دينار للفرد الواحد، ولكن بوصول الجيش وسيطرته على العديد من النقاط المهمة في هذا الطريق صار من الصعب أن نضْمنَ تدفق المهاجرين كما نريد.

علامة فارقة

وكان دخول القوات المسلحة للمنطقة الجنوبية علامة فارقة لملف الهجرة، حيث أعْلنَ ضابظ غرفة عمليات تحرير الجنوب “عمر امراجع” أن الجيش سيُحارِبُ ظاهِرةَ الهجرة غير النظامية، وأن كل من يمارس هذه التجارة سيعرض نفسه للاعتقال والمساءلة القانونية، هذا التصريح دفع كثيرا من المهربين إلى إخلاء مقراتهم فورًا وتسريح من لديهم من المهاجرين، مما يعدُ خسارة كبيرة لهم قد لايقع تعويضها.

ولعل أغلب المهربين في الجنوب اقتنعوا بضرورة أن لا يقفوا أمام موجة الجيش العالية، وفضّلوا أن يتماهوا معها ريثما تتضح صورتها ومدى استمراريتها وجديتها في التعامل معهم ومع أعمالهم، فبالرغم أن بعضهم سرّح من لديه من المهاجرين إلا أنهم لايزالون ينتظرون استئناف نشاطهم قريبًا، فمع استمرار المعارك في حوض مرزق؛ قد تخف قبضة الجيش في سبها وهو ما يفسح المجال بتسيير رحلات جديدة، وهو ما تكرر عدة مرات، الأمر الذي انعش آمال المهربين من جديد في إمكانية أن يتعايشوا مع وجود الجيش، بمعنى أن يتمكنوا من تسيير رحلاتهم إلى الشمال بهدوء وبعيدًا عن أنظار الجيش، دون أن يُدقِقَ الأخير كثيرًا في عملهم، وهي فرضية يريد المهربون أن تتعزز لِتُنْعِشَ تجارتهم من جديد ولو بدرجةٍ أضعف من ذي قبل.

مكافحة الهجرة

وبدأ الجيشُ منذ دخولِه إلى سبها في تفعيل عديد المؤسسات الإدارية التي ظلت لسنوات معطلة عن العمل، من بينها جهاز مكافحة الهجرة الذي توقف منذ العام 2014، حيث دعت القوات المسلحة أفراد هذا الجهاز للعودة لعملهم من جديد، وهو عمل يشمل ضبظ واحتجاز وترحيل المهاجرين الذي يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، لأجل ذلك تتوفر لديه مراكز إيواء تستطيع ضم أعداد كبيرة منهم، وبالتالي سيضطر هؤلاء للاختباء بعيدًا عن أنظار دوريات هذا الجهاز، ولن تنطلق قوافلهم إلى سبها بنفس تلك الدرجة من الأريحية التي كانت تصل فيها إلى المدينة من قبل.

كان يجب أن أكون في دول أحدى الدول الأوروبية الآن … هذا مايقوله “داود ادوما” وهو مهاجر من إفريقيا الوسطى، وصل سبها عبر الصحراء قبل أيام من دخول الجيش إليها، وقد دفع أموال رحلته من الصحراء حتى دول أوروبا، ولم يكن يعتقد انه سيبقى في سبها كل هذا الوقت، يقول إن المهربين الذين اتفق معهم لم يستطيعوا تسيير رحلة للشمال بسبب تشديد الجيش وكثرة الدوريات على الطريق، رغم أني سمعتُ أن بعض المهربين سيّر رحلاتٍ محدودة ولكنها محفوفة بالمخاطر وغير آمنة،

ويمن جهته، َيخْشى أحد المهربين ويدعي ” يوسف” أن يقع اعتقاله وبذلك سيعود لنقطة الصفر من جديد، كما إنه لن يستطيع الانتظار طويلا، فالأمور لاتبدو واضحة، ويخشى أن الجيش قد يزيد من قبضته في فترة انتظاره، حتى يصبح السفر شمالا خيارًا مستحيلا بعد أن كان خيارا ممكنا مع نسبة خطر عالية.

تضييق الخناق

تلك الحيرة التي يعيشها “يوسف” تترجم المشهد الصعب الذي يمر به كل من له علاقة برحلات المهاجرين، فالمهرب لايستطيع استئناف عمله بالشكل الذي تعوده، وسائقي السيارات الصحراوية يَضِيقُ عليهم الخناق كل يوم بسبب دوريات الجيش التي تنزع تعتيم الزجاج وتطالبهم دوما ببيانات أوراق ملكية سياراتهم، حتى أصحاب بيوت الدعارة التي يقوم نشاطها على المهاجرات تعيش أوقاتًا عصيبة، وصار المهاجرون لايرتادونها بنفس ذلك الزخم، وهو ما يهددها بكساد لم تعرفه منذ أكثر من ثماني سنوات، إضافة لأصحاب المحلات التجارية التي كَثُرتْ في أماكن إقامة المهاجرين، والتي أيضًا خفتْ حركتُها وضعفتْ القوة الشرائِية لها بشكلٍ ملحوظ .

تغيير خط الهجرة

إلى الجنوب من سبها توقفت حركة المهاجرين تماما من طريق القطرون (360كم جنوب سبها)، فانتشار المعارك بين الجيش وخصماءه في مرزق وأم الأرانب جعل من هذه المناطق غير آمنة لعبور قوافل المهاجرين، ولم تبق أمام هؤلاء إلا طريق الكفرة، أو الطريق الغربي الآتي من غات(500كم جنوب غرب سبها)، وهو طريق آمن من الاشتباكات غير أن دوريات الجيش تجوبه بشكل مُكثف، وهو واقع جديد يجب أن تتعوده قوافل المهاجرين وتتعايش معه .

يقول “عبدالسلام أحمد” وهو سائق ينقلُ المهاجرين عبر هذا الطريق، إن التغيير الأخير طبيعي، ولايجب أن يقلق منه المهربين ومن في حكمهم، فقد كان الجميع يعملون منذ أيام القذافي رغم القبضة الأمنية الشديدة، فلامناص من التعود على الحالة الجديدة .

تجارة عالمية

يضيف “عبدالسلام” علينا أن ننسى تلك الفترة من الازدهار التي عشناها منذ العام 2011 وحتى دخول الجيش، هذا التعايش مع الوضع الجديد خيار متاح الآن قد لايتوفر مستقبلا، خاصة إذا ما نجح الجيش في حسم معارك الجنوب.

بطبيعة الحال لن يستطيع أحد إيقاف الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا، فهي تجارة عالمية أكبر من ليبيا ومن مهربيها وأجهزتها الإدارية والمحلية، خاصة وأن البلاد تعيش حالة من الانقسام والتشظي، حتى في أوج أيام حكم القذافي فإنه لم يستطع إيقافها نهائيًا، بل استغلها في أواخر حكمه كورقة للضغظ على أوروبا، اليوم ومع ظهور الجيش في مشهد الجنوب الليبي أكبر معاقل الهجرة أصبح لِزاما على الجميع السعي لوضع آلية عملٍ تُفْضِي إلى ضبظ هذا الملف ومعالجته.

تفعيل المجتمع المدني

وفي ذات السياق، يقول الناشط المدني “أحمد الصادق” إن مؤسسات المجتمع المدني يقع على عاتقها عبء التوعية في مجال الهجرة، والتي تقوم على أساس توفير سبل حياة صحية جيدة لهم طوال فترة تواجدهم حتى يقع البثُ في أمْرهم، ومساعدة أجهزة الدولة على حصرهم والتواصل مع بلدانهم لبحث مصيرهم وكيفية عودتهم، وإلى أن يقع ذلك يجب أن يعيشوا في أوضاع إنسانية جيدة لاتدفعهم لإمتهان الجريمة.

ويمر ملف الهجرة إلى أوروبا عبر الجنوب الليبي بمرحلة دقيقة، ستكون ذات أثر كبير على حجم الهجرة وما يرافقها من مآسي وأحزان يعيشها هؤلاء دومًا، ولعلَّ القوات المسلحة أصبحت تُدْرِكُ ذلك، وهو ما قد يدفعها لممارسة المزيد من الضغط على أرباب هذه التجارة في الفترة المقبلة، بعد انتهاء عملياتها العسكرية وإحكام سيطرتها على الحدود الليبية بالجنوب.

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