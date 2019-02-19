استمرار الحمالات التوعوية لفريق الدعم النفسي والاجتماعي بسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل فريق الدعم النفسي والاجتماعي بسبها حملته التوعوية في مدارس المدينة ومستوصفاتها، والتي يقدمها تحت شعار “من أجل بيئة خالية من الأمراض النفسية والجسدية ” .

وتقوم فكرة الحملة على تنظيم نشاطات ترفيهية للأطفال ممن تعرضوا لأزمات نفسية، أو واكبوا أحداثًا واضطرابات مختلفة، وإشراكهم مع أقرانهم في عديد المناشط والألعاب.

وقال عضو فريق الدعم النفسي والاجتماعي علي السعيدي، إن الحملة تتركز حول الصحة النفسية والجسدية وتتمحور حول الأمراض المنقولة جنسيًا، وسرطان الثدي، والمشاكل النفسية التي يمر بها الأطفال في أوقات الاضطرابات الأمنية والمجتمعية.

وأوضح السعيدي أن الأهالي تفاعلوا مع الحملة وأصبحوا حريصين على مشاركة أبناءهم في فعالياتها، مبينًا أن الحملة تتضمن العديد من المحاضرات التي تستهدف ربات البيوت وأولياء الأمور في مختلف جوانب الصحة والسلامة النفسية والجسدية .

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