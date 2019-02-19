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المسماري: نخوض معارك عنيفة جنوب سبها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الثلاثاء، إن هناك معارك عنيفة يقودها الجيش ضد العصابات المختلفة جنوب سبها.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده من مدينة سبها، أن هذه العصابات سيتم إخراجها بالكامل في حين أن الأوضاع تسير بحسب الخطة الموضوعة، وأن المراحل الأولى تمت بنجاح وفي وقت قياسي.

وأشار إلى أن جل القوات المشاركة في معارك الجنوب من الدفعات التي تم تخريجها مؤخرا وبأرقام عسكرية، عكس ما تم في معارك بنغازي التي شارك فيها المدنيون أكثر من الجيش.

وأوضح العميد المسماري أنه وبعد انتهاء المعارك سيتم مباشرة الانتقال إلى الحدود لتأمينها والتواصل مع جيوش الدول المجاورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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