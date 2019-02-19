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القيادة العامة للجيش الليبي ترسل تعزيزات عسكرية جديدة جنوب البلاد

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بنغازي سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح خاص، إن “ثلاثة كتائب عسكرية تابعة للواء 73 مشاة قد تحركت باتجاه الجنوب الليبي بعد صدور أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي صالح القطعاني لتعزيز قوة الوحدات العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وتأمين كامل تراب الجنوب الليبي”.
هذا وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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