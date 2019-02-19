حرس المنشآت يتسلّم إدارة حقل الشرارة

أعلن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء ناجي المغربي، أن إدارته تسلمت، الثلاثاء، بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب من القيادات العسكرية الموجودة هناك.

وأوضح المغربي في بيان لجهاز حرس المنشآت، أنه بصدد وضع خطط أمنية كاملة لتأمين حقل الشرارة على أن يتم البدء بتطبيقها الثلاثاء.

وأضاف أن قائد الجيش الوطني أوصى بعدم عرقلة إنتاج النفط من الحقل، مطالبا المؤسسة الوطنية للنفط بإنهاء حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج.

وأعلن الجيش يوم 11 فبراير، تسلمه حقل الشرارة النفطي دون قتال بعد التوصل لاتفاق مع القوة التي كانت تحرسه.

وبعد ذلك قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ملتزمة بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة لكن بعد ضمان سلامة العاملين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية