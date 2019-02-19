صالح لـ سلامة : إرادة الشعب الليبي هي الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الثلاثاء بمقر اقامته بمدينة القبة مع المبعوث الأممي غسان سلامة فى إطار جولة الأخير بشرقي البلاد منذ الأمس .

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فى تصريح لـ المرصد بأن صالح مع المبعوث الأممي لدى ليبيا آخر مستجدات الشأن الليبي وسبل إنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف بليحق بأن صالح أكد خلال لقائه بالمبعوث الأممي على ضرورة التعجيل بإنهاء الازمة الحالية التي تمر بها البلاد عبر انجاز الاستحقاق الدستوري واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب وقت وفقاً لإرادة الشعب الليبي .

وختم قائلاً : “أكد رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدور الهام الذي تقوم به القوات المسلحة خاصةً في عملية تطهير جنوب البلاد من الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة والعصابات الاجرامية “.

المرصد – متابعات

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