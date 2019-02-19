مجمع ليبيا يعقد ندوة لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا

نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة أمس، ندوة وجلسة عمل بخصوص مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث حضرت الندوة قيادات من الجنوب الليبي، إلى جانب عدة بعثات دبلوماسية إلى ليبيا، وعدد من الباحثين والمختصين بالشأن الليبي.

الندوة التي ترأسها رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، شارك فيها عضو المجلس الرئاسي السابق، موسى الكوني، ومنصور سيف النصر، والعميد أحمد بركة وردغو.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجمع، فقد تطرق المجتمعون إلى دور النسيج الاجتماعي في صناعة المصالحات ودعمها، وتعزيز السلم الاجتماعي.

هذا واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، وإرساء الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف، مشددين على ضرورة العمل على إيصال الخدمات إلى كافة المواطنين في كل ربوع البلاد.

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