قوات حفتر تعلن السيطرة على حقل الشرارة النفطي بليبيا (شاهد)

أعلنت قوات حرس المنشآت النفطية، التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر الثلاثاء، سيطرتها التامة على حقل الشرارة النفطي وتأمينه، جنوب غرب ليبيا.

وقال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، ناجي المغربي، التابع لحفتر، إن “إدارته تسلمت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي الليبي من قبل قوات الطوراق المسلحة”.

وطالب المغربي في بيان له، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، برفع حالة “القوة القاهرة عن حقل الشرارة، تمهيدا لبدء التصدير منه”، على حد قوله.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أعلنت مؤسسة النفط في طرابلس، حالة “القوة القاهرة” على عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.

وقال مصدر عسكري من مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا لـ”عربي21″، إن “وضع حقل الشرارة الحالي، لا يسمح برفع القوة القاهرة عنه، بسبب ما وصفه بالتنازع غير المعلن بين مليشيات حفتر، ومسلحين من الطوراق على تأمين الحقل”.

وأضاف المصدر العسكري، أن مؤسسة النفط في طرابلس، طلبت خروج جميع المسلحين من داخل الحقل، على أن تناط مهام تأمينه بالأمن الصناعي.

يشار إلى أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر دخلت إلى حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا، في الثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري، دون قتال.

المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارةقال اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي إن إدارته تسلمت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي الليبي من قبل#القيادات العسكرية لطوارقاللواء توفيق الشريف / أمر منطقة اوباري غات العسكرية . كتيبة 134 مشاة العميد الريفي كنه حمدان كتيبة 42 مشاة العقيد علي محمد صالح الحسيني كتيبة 191 مشاة العقيد عمر عبدالله القاضي كتيبة 175 مشاة العقيد الوافي أوساد اشلوغ كتيبة 146 مشاة عقيد محمد لأمين امكال كتيبة 173 مشاة المقدم أغلس محمد أحمد كتيبة 193 مشاة المقدم يونس ابراهيم محمد كتيبة 163 مشاة المقدم زيدان احمد محمد كتيبة 159 مشاة المقدم ابراهيم احمد سيدي بكاي كتيبة 30 مشاة المقدم الهاشمي رمضان عبدالفتاح المغيربي#الطوارق_مع_الجيش_و_الشرطة Posted by Hossin Ag Kaowewe on Tuesday, February 19, 2019

المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارةقال اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي إن إدارته تسلمت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي الليبي من قبل#القيادات العسكرية لطوارقاللواء توفيق الشريف / أمر منطقة اوباري غات العسكرية . كتيبة 134 مشاة العميد الريفي كنه حمدان كتيبة 42 مشاة العقيد علي محمد صالح الحسيني كتيبة 191 مشاة العقيد عمر عبدالله القاضي كتيبة 175 مشاة العقيد الوافي أوساد اشلوغ كتيبة 146 مشاة عقيد محمد لأمين امكال كتيبة 173 مشاة المقدم أغلس محمد أحمد كتيبة 193 مشاة المقدم يونس ابراهيم محمد كتيبة 163 مشاة المقدم زيدان احمد محمد كتيبة 159 مشاة المقدم ابراهيم احمد سيدي بكاي كتيبة 30 مشاة المقدم الهاشمي رمضان عبدالفتاح المغيربي#الطوارق_مع_الجيش_و_الشرطة

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