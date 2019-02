باشاغا يُطالب وزير الداخلية المغربي بحل مشكلة التأشيرة لليبيين

التقى وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا مع وزير الداخلية المغربي أمس الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط.

حيث أكد باشاغا أن الداخلية الليبية تُركز على الأمن وخاصة في العاصمة طرابلس والتي تشهد حالة من الاستقرار الأمني والارتياح الكبير من قبل المواطنين وهذا بدوره أيضاً سيساعد على عودة السفارات الأجنبية إلى ليبيا حسب قوله.

كما أشار باشاغا إلى أن المغرب دعمت ليبيا ومن الضروري أن يكون هناك تبادل للمعلومات بين البلدين.

وناقش اللقاء وضع حل لمشكلة التأشيرات بالنسبة للمواطنين الليبيين من خلال إيجاد آلية معينة يتفق عليها الجانبين.

في سياق متصل أكد الوزير المغربي أن هدف المغرب هو أن تعيش ليبيا في حالة من الأمن والاستقرار، مبدياً استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التقريب بين وجهات النظر.



