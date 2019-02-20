روسيا: داعش الإرهابي يعزز مواقعه في ليبيا

أبدت روسيا استعدادها للتعاون مع كافة الأطراف بما فيها الولايات المتحدة للقضاء بالكامل على ما تبقّى من الإرهابيين في سوريا.

وصرّح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا “ميخائيل بوغدانوف” بهذا الاستعداد خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منتدى “فالداي” بشأن الشرق الأوسط الذي تحتضن موسكو أعماله، محذرا في ذات الوقت من تحرك تنظيم داعش الإرهابي لتصعيد نشاطاته الدعائية والتجنيدية في المناطق التي عاد إليها عناصره بعد أن فقد السيطرة على الأراضي التي كانت بحوزته.

وتطرّق “بوغدانوف” إلى تعزيز عناصر تنظيم داعش الإرهابي لمواقعهم في ليبيا من خلال توطيد العلاقات مع تنظيم القاعدة الإرهابي، فيما لا تزال فرصة زعزعة الأمن والاستقرار في العراق قائمة على يد تنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن توسيع رقعة نفوذ هذا التنظيم في أفغانستان يمثل تهديدا مباشرا للدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنها روسيا.

وطالب “بوغدانوف” الغربيين بالتوقف عن سياسة استخدام الإرهابيين لتحقيق المصالح الجيوسياسية، ناقلا عن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” تأكيده على أن فرض السياسات الدخيلة على منطقة الشرق الأوسط قاد إلى الإخلال بالتوازنات القائمة في المنطقة.

ونقل “بوغدانوف” عن “لافروف” قوله إن اللجوء إلى أساليب الهندسة الجيوسياسية ومحاولة الإملاء على شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقوة لنماذج التطور والقيم الغريبة عن المنطقة قاد لإضعاف وانهيار الدول، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في نشاط الإرهاب الدولي في عدد من هذه الدول، فضلا عن استشراء ظاهرة الهجرة غير القانونية واختلال التوازن العرقي والطائفي المتبلور على مدى قرون فيما يزداد الوضع تعقيدا لغياب الحل للنزاع العربي الإسرائيلي.

هذا ويبحث في مؤتمر فالداي على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 68 من الخبراء والمسؤولين من 16 بلدا بينها روسيا ومصر وتركيا وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية وسوريا وإسرائيل وغيرها الملفات الشائكة في الشرق الأوسط وسبل مكافحة التطرف وإعادة إعمار سوريا وتشكيل منظومة للأمن الإقليمي في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نائب وزير خارجية إيران “سيد محمد كاظم سجادبور” ونائب وزير الخارجية المصري للشؤون العربية محمد البدري والمستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان ورئيس ديوان رئاسة الوزراء العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى ونبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني.

يشار إلى أن منتدى “فالداي” كان قد تأسس في العام 2004 تيمنا باسم البحيرة “فالداي” الواقعة في منتصف الطريق بين موسكو وسان بطرسبورغ حيث عقد أول اجتماع للمنتدى.

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