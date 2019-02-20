 لتأثيرهنّ على الرّجال .. فريق الدّعم النّفسي يقيم محاضرة لنساء سبها ضدّ مخاطر التّدخين 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أُلقِيتْ بسبها محاضرة توعوية، حول مضار التّدخين استهدفت النّساء سواء من ربّات البيوت أوالعاملات، تأتي هذه المحاضرة ضمن مناشط الحملة، التي ينظمها فريق الدّعم النفسي والاجتماعي بالمدينة.
وقال المُحاضِر في مجال التّوعية والتّثقيف “عيسى أسد”، إن المحاضرة استهدفت النساء، كونهن يستطعنّ التّأثير على الرجال في محيطهن، إذا ما اكتسبنّ، معرفة علمية جيدة حول مضار التدخين، خاصة بعد أن كثرت شكاوى أولياء الأمور، من انتشار ظاهرة التدخين في المدارس، وما لهذا الانتشار من آثار سلبية على الأطفال، وعلى المجتمع ككل، مبينًا أنّ كثيرا من الطلبة لا يملكون دراية كافية بمخاطر التدخين، وماالذي قد يجره على صحتهم.
وأوضح “أسد” أن النساء لديهن تجاوب أكثر، فيما يخص التوعية بمضار التدخين، خاصة أن السنوات الأخيرة، تشهد وعيًا مجتمعيًا ملفتًا بمخاطر هذه الآفة في المجتمع.
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