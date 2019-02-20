مجلس النواب يطوّر مهارات منتسبيه في عدة مجالات

أنهى عدد من منتسبي إدارات المراسم والعلاقات وشؤون مجلس النواب وشؤون ديوان المجلس ومكتب مقرر المجلس دورة تدريبية في مجال عملهم.

وأشار بيان صحفي لمجلس النواب إلى أن هذه الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها وحملت عنوان “أصول المراسم والبروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات” ويشرف عليها مكتب التدريب والتطوير بديوان المجلس.

وأضاف البيان أن الدورة التي استمرت لـ10 أيام تأتي في إطار البرنامج المعد من قبل مكتب التدريب والتطوير للنهوض بواقع قدرات الموظفين من خلال عرض محاور عدة تتعلق بالبرتوكولات والمراسم والتعامل مع كبار الشخصيات.

يشار إلى أن ديوان مجلس النواب يعد من الأقسام الفاعلة في المجلس ويلعب دورا محوريا في تنظيم مهام عمل السلطة التشريعية.

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