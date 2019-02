“المسماري” :لم نحسم بعد قرار دخول طرابلس

المتوسط:

أكد العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، ” إن الخطة العسكرية في الجنوب تسير بشكل جيد، والعملية تسير على مشارف مرزق وأم الأرانب جنوبي مدينة سبها بنحو 240 كيلومترا”.

وأضاف المسماري ، خلال تصريحات صحفية له، ” أن القبائل الليبية ومنها الطوارق تدعم عملية الجيش، وأن القوات دخلت حقل الشرارة دون قتال بفضل التعاون مع تلك القبائل”.

وعما يتردد حول دخول الجيش العاصمة طرابلس بعد تحرير المنطقة الجنوبية، قال: “لم نحسم بعد قرار دخول طرابلس “.

وأوضح المسماري ، ” هناك وجود تنسيق مع كل دول الجوار الليبي بخصوص عملية الجنوب”، مؤكدا انتهاء العمليات العسكرية بالكامل في سبها.

