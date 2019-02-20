سلامة يؤكد لـ”عقيلة” حرص البعثة لتوحيد المؤسسات وإخراج ليبيا من حالة “الانسداد السياسي”

حث الدكتور غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، «على أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي»، مؤكداً خلال لقائه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حرص البعثة الأممية على العمل مع كل الليبيين على توحيد المؤسسات، و”التوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة، وتحقيق تقدم في العملية السياسية والتشريعية”.

وجاء لقاء سلامة مع صالح في مدينة البيضاء (شرق)، وفقاً لبيان البعثة الأممية، عقب اللقاء الذي جمع الأول، بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، داخل مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي، أول من أمس، حيث بحث الجانبان تطورات الأحداث في ليبيا، والأوضاع في درنة، والمنطقة الجنوبية، والملتقى الوطني.

واستمع سلامة، الذي التقى، أمس، عدداً من الأدباء والفنانين في بنغازي، لعرض الوضع الثقافي في المدينة والشرق عموماً، وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب إن سلامة، الذي قدر الدور المهم الذي يلعبه المثقفون والأدباء، أكد حرص الأمم المتحدة على دعم الفعاليات الثقافية في ربوع ليبيا.

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