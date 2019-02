استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني وبشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة الاثنين الماضي.

حيث أعربت الخارجية الليبية عن خالص العزاء والمواساة لمصر رئيساً وحكومة وشعباً، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وأكدت الخارجية الليبية تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية في جهودها للحفاظ على استقرار البلاد وسلامة مواطنيها، مجددةً التأكيد على موقف دولة ليبيا في محاربة الإرهاب بكل مظاهره ومواجهته حتى القضاء عليه باعتباره مناف لكل القيم والأعراف والأديان.

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن التفجير أدى إلى مقتل 3 من عناصر الشرطة عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت بحوزت إرهابي يستقل دراجة هوائية في لحظة القبض عليه، كما أصيب ضابطان في الانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة.

The post خارجية الوفاق تُدين تفجير الدرب الأحمر وتُعلن تضامنها الكامل مع مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا