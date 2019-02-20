القوات المسلحة تحث من جديد على استئناف العمل بحقل الشرارة

سبها-العنوان

حثّت القيادة العامة للقوات المسلحة من جديد المؤسسة الوطنية للنفط على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بعد تسلم جهاز حرس المنشئات النفطية لمهام تأمين الحقل.

وأعلن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء ناجي المغربي، يوم الثلاثاء، تسلم الجهاز بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي من القيادات العسكرية الموجودة هناك.

وأوضح المغربي، أن جهاز حرس المنشآت، بصدد وضع خطط أمنية كاملة لتأمين حقل الشرارة على أن يتم البدء بتطبيقها الثلاثاء.

ويأتي هذا الإعلان في مسعى لتشجيع المؤسسة الوطنية للنفط على استئناف الإنتاج المتوقف منذ ديسمبر الماضي.

وأُغلق الحقل، الذي كان ينتج نحو 315 ألف برميل يوميا، بعد أن سيطرت عليه مجموعة من الحرس ورجال القبائل كانت لهم مطالب بينها مطالب مالية، وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة.

وأكد المغربي، أن، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أوصى بعدم عرقلة إنتاج النفط من الحقل، مطالبا المؤسسة الوطنية للنفط بإنهاء حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج.

ولم يصدر تعليق إلى الآن تعليق رسمي من المؤسسة الوطنية للنفط، إلا أن رويترز نقلت عن متحدث، يوم الثلاثاء، قوله، إن المؤسسة الوطنية للنفط ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي، بعد إجراء عملية تفتيش للتحقق من استباب الأمن.

وأضاف المتحدث، “إن المؤسسة الوطنية للنفط أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في حقل الشرارة قبل رفع حالة القوة القاهرة”.

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