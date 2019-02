الحبري: قوات الكرامة صرفت خلال 3 أعوام نحو 9 مليارات وثلث ميزانية الإنفاق ذهبت لصالحها

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، أن قوات عملية الكرامة صرفت نحو 43% من ميزانية عام 2016 البالغة 9 مليارات، و27% من ميزانية2017، و20% من ميزانية عام2018.

وأوضح الحبري في تصريحات إعلامية أن ثلث ميزانية الإنفاق المعتمدة من قِبل المصرف في السنوات الثلاث الأخيرة تم تسييلها لصالح قوات عملية الكرامة.

وأشار محافظ المصرف المركزي البيضاء أن مجموع ما صرفته قوات الكرامة في 3 سنوات بلغ قرابة 9 مليارات دينار من ميزانية الإنفاق للفترة نفسها والتي بلغت نحو 29 مليار دينار.

يأتي ذلك في حين أصدر فريق من خبراء الأمم المتحدة تقريرًا في وقت سابق أظهر قيام الكتيبة 106 التابعة لقوات الكرامة وتحت إمرة صدام خليفة حفتر بنقل كميات كبيرة من الأموال والفضة إلى جهة غير معلومة.

كما فند التقرير الأممي التصريحات السابقة لمحافظ المصرف المركزي البيضاء التي قال فيها إن هذه الأموال أُتلفت بفعل مياه الصرف الصحي.

