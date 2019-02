اختتام فعاليات دورة تأهيل منتسبي إدارة المراسم بمجلس النواب

المتوسط:

انتهت فعاليات الدورة التدريبية والتي حملت عنوان “أصول المراسم والبروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات” بمشاركة عدد من منتسبي إدارات المراسم والعلاقات وشؤون مجلس النواب وشؤون ديوان المجلس ومكتب مقرر المجلس.

وأكد مجلس النواب ، ” أن الدورة التي استمرت لـ10 أيام تأتي في إطار البرنامج المعد من قبل مكتب التدريب والتطوير للنهوض بواقع قدرات الموظفين من خلال عرض محاور عدة تتعلق بالبرتوكولات والمراسم والتعامل مع كبار الشخصيات”.

