وزير الداخلية المغربي: نحن رهن الإشارة من أجل التعاون الأمني بين ليبيا والمغرب

ليبيا- إجتمع وزير عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية المغربي، مؤكداً خلال ذلك تركيز الوزارة على الأمن وخاصة في العاصمة طرابلس التي تشهد حالة من الاستقرار الأمني وارتياح كبير من قبل المواطنين.

باشاآغا أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن هدفهم هو توفير الأمن لكل الليبيين من خلال العزيمة الصادقة في مواصلة مرحلة البناء والاستقرار.

وأكد على أن المغرب دعمت ليبيا ونتيجة لذلك يجب أن يكون هناك تبادل للمعلومات بين البلدين بشرط أن تكون هذه المعلومات صحيحة وبكل شفافية من أجل الحفاظ على أمن البلدين الشقيقين.

من جهته أعرب الوزير المغربي على أن هدف المغرب هو أن تعيش ليبيا في حالة من الأمن والاستقرار، مبدياً إستعداد بلاده للمساعدة في التقريب بين وجهات النظر.

وقد ختم الوزير المغربي حديثه بقوله أن المغرب رهن الإشارة من أجل التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

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