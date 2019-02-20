الثني يطلع على آخر المستجدات بشأن قرارات قابضة الاتصالات

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء سير عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارتها المهندس مراد الشكري.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة أوضاع القطاع وتحديثات الهيئة لخدمات الاتصالات والإنترنت وكيفية إيجاد السبل الكفيلة لتطويرها بشكل مستمر، مؤكداً على ضرورة أن تقدم الهيئة أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.

وأطلع رئيس الهيئة الثني على آخر المستجدات بشأن قرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة وإعادة تشكيل مجلس إدارتها ومباشرته لأعماله المنوطة به.