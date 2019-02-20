بوشناف يتفقد سير العمل الأمني بمدينتي بنغازي ودرنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف سير العمل الأمني بمدينتي بنغازي ودرنة، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه بديوان الوزارة في مدينة بنغازي مع مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي.

وبحث بوشناف خلال الاجتماع نتائج العمل الأمني في مدينة بنغازي، حيث أطلع مدير أمن بنغازي الوزير سير عمل كافة الأقسام والوحدات والمكاتب التابعة للمديرية. وأوضح مدير الأمن أن العمل الأمني في المدينة يسر على الوجه الأمثل .

من جهته، أوضح مدير إدارة البحث الجنائي عقيد صلاح هويدي آليات عمل الإدارة في تأمين مدينة درنة بالتعاون مع القوات المسلحة، والعمل على تشكيل الطوق الأمني لحماية ظهر الجيش الذي انتهى بتحرير كامل مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية، وتفكيك العديد من القضايا التي كانت مسجلة تحت مجهول.

وأثنى وزير الداخلية على عمل كافة الأجهزة والمديريات والإدارات العامة والمكاتب التابعة لوزارة الداخلية في إحلال الأمن بمختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن هذا الأمر بدا جليا وواضحا لدى المواطنين في مختلف الأمكنة.

وأصدر بوشناف تعليماته بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف مكونات الوزارة فيما يتعلق بأعمالها المنوطة بها، بما يكفل استتباب أمن الوطن والمواطن وصون كرامته وحماية ظهر القوات المسلحة التي تكافح الإرهاب في مختلف ربوع البلاد.

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