المنطقة العسكرية الوسطى تمنح تراخيص تجول لسيارات الدفع الرباعي‎

عقد صباح اليوم الاربعاء ببيت ثقافة الجفرة بمدينة هون، اجتماع لمجلس الحكماء والشورى ببلدية الجفرة لمناقشة اجراءات وآلية منح تراخيص تجول للمواطنين اصحاب سيارات الدفع الرباعي ( الصحراوية ).

وقال أحمد ابوطالب رئيس مجلس الحكماء والشورى أن هذا الاجتماع يأتي بالتنسيق مع المنطقة العسكرية الوسطى والتي مقرها الجفرة لحصر ومنح تراخيص تجول لملاك السيارات الصحرواية عن طريق مجلس الحكماء والشورى ..

وكانت المنطقة العسكرية الوسطى قد نبهت الى اهمية حمل ترخيص تجول لاصحاب سيارات الدفع الرباعي وتحميل المسئولية لمن يتأخر عن ذلك .

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