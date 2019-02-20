سبها.. ورشة عمل لليبيات المتزوجات من أجانب‎

أختتمت صباح اليوم الإربعاء ببيت الثقافة بمدينة سبها، فعاليات ورشة العمل التي أقيمت ضمن برنامج ملتقى نون النسوة الذي أشرفت عليه جمعية الرأئدات للتطوير والأعمال الإنسانية.

وقالت مريم حسين سليمان إحدى المشاركات في الورشة، على الرغم من حداثة تأسيس الجمعية بتاريخ 24 اكتوبر 2018 إلا اننا قمنا بعدة ملتقيات من أجل الإهتمام بالمرأة وخاصة في الاحياء المهمشة وقمنا بالتركيز على النساء المتزوجات من الأجانب من أجل توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن القانونية والإجتماعية، كما تم خلال ورشة العمل حصر عدد النساء المتزوجات من الاجانب.

وأضافت أن الجمعية ستعقد عدة لقاءات وورش عمل واجتماعات من أجل الخروج بتوصيات تخدم هده الشريحة من النساء وإيصال صوتهن للحكومات الليبية وإلى لجنة الدستور وبعثة الأمم المتحدة لضمان حقوق أبنائهن في الحصول على الجنسية الليبية وغيرها من الحقوق الأخرى.

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