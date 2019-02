مكتب دعم وتمكين المرأة يُواصل تنظيم ورش العمل تنفيذا لخطة عمله السنوية

المتوسط:

تتواصل لليوم الثالث فعاليات ورشة العمل التي ينظمهما مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم التي تنتظم بمقر المركز العام التدريب وتطوير التعليم، وذلك تنفيذا للخطة السنوية للمكتب والتي تستمر على مدى أربعة أيام وتهدف إلى تمكين دعم المرأة العاملة بقطاع التعليم عن طريق آليات التطوير الذاتي والمعرفي والتي تخص كل الجوانب المهنية التي تمكنها من العمل بمهنية عالية.

وقدم في اليوم الأول والثاني، عبدالعزيز عياش، مدرب القوانين الدولية، ورشة عمل حول المهارات الأساسية للقيادة التي ركز من خلالها على الوظائف الإدارية وكذلك المهارات والاتجاهات الحديثة في الخدمة الإدارية والتخطيط والتنظيم والتوجيه.

