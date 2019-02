بعد تحريرها من الإرهاب.. «صالح» يُتابع الأوضاع المعيشية في مدينة درنة

المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، بمقر إقامته بمدينة القبة عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، ومدير مديرية أمن درنة العقيد طارق عبد الجواد، حيثُ اطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية عقب تحريرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وحث رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، عميد بلدية درنة على العمل على توفير خدمات المواطنين بالمدينة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم بالتنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة، بالإضافة إلى عودة الأجهزة الأمنية وتفعيلها بشكل كامل وتذليل كافة احتياجات الأجهزة الأمنية لأداء دورها المناط بها على أكمل وجه، مثنياً على دور أهالي درنة بكافة تركيباتها الاجتماعية في دعم القوات المسلحة ورجال الأمن إلى ان تحررت المدينة من الجماعات الإرهابية.

