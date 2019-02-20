الورفلي: ما يحدث في الجنوب إنقلاب على ثورة فبراير والحرب قادمة إلى الشمال

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أعلن وجوده في الجنوب عندما تمت مهاجمة قاعدة تمنهنت والقوة الثالثة وتنفيذ ما وصفها بـ”المؤامرة” لإخراجها من الجنوب.

الورفلي إعتبر خلال استضافته عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أنه منذ خروج القوة الثالثة إزداد الوضع سوء في الجنوب، مدعياً أن ما يحدث الآن ليس حرب على الإرهاب بل توطين لوجود من وصفه بـ”المجرم المتمرد” (القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر) في الجنوب لفرض أمر واقع في الشمال بحسب الأجندة الفرنسية على حد زعمه.

ويرى أن ما صرح به خالد المشري رئيس مجلس الدولة خلال زيارته لواشنطن لم يحدث تأثيراً خاصة بعد التصريحات التي صدرت عقب لقاء باريس وباليرمو وما حدث بعدها من تمدد لـ”حفتر ” على حد قوله، مضيفاً :” علمنا أن جرة القلم تفعل ما لاتفعله المدافع والصواريخ ووجدنا أن بنغازي تم نهايتها وكذلك درنة بجيش السيسي وسنشاهد ذات السيناريو في الجنوب” .

وأشار إلى أن ما وصفها بـ “التصريحات الجوفاء” يستطيع أي شخص أن يقوم بها بدليل ما قاله باشاآغا بشأن الإتفاق على الدور الوطني على الرغم من أنه شخص ثائر ومعروف، متسائلاً عن سبب إرهاق الدماء منذ سنوات ما دام حفتر لديه دور وطني واحد يقوم به.

كما إستطرد حديثه مضيفاً :” هناك مشروع إقليمي وراء رضا القوة الاستعمارية الكبرى على حفتر ولا أعلم هل هو عدم وعي أم عدم توضيح الوقائع لذلك يجب الوعي من أن هناك مشروع انقلاب على فبراير، الإنهيار في الجنوب بدأ منذ خروج القوة الثالثة لكن هذا لا يعني أن الامور كانت جيدة لكنها على الاقل قوة وطنية تأتمر بأمر أشخاص وطنيين وتتبع رئاسة الاركان العامة وتتقاضى مرتباتها من وزارة الدفاع ولا يوجد بها مرتزقة أو معارضة تشادية وسودانية”.

ولفت إلى متابعته لبيان ثوار تجمع ليبيا عن كثب، معتقداً أنه أي حراك لمن شارك في “ثورة 17” فبراير لإعادة البوصلة والأمور لنصابها فإن كانت متأخرة هي خطوة جيدة يجب البناء عليها لتتحول لأفعال على حد قوله، مؤكداً على أن الكلمة التي ألقاها نوري بوسهمين جاءت في وقتها ولها معنى كبير يدل على شجاعته وحنكته والموقف الثابت لهذه الشخصية التي إعتبرها وطنية.

الورفلي ذكر أنه لايستطيع أحد أن ينكر صعوبة الوضع في المنطقة الجنوبية من ناحية التركيبة أو جغرافية المنطقة سواء الصحراء الشاسعه أو الممرات الخطيرة التي تستخدم لتهريب البشر والمخدرات والعناصر الإرهابية لكن ما يحدث الأن هو تعقيد لأزمة الجنوب، معتبراً أن “المغفلين الذين يعتقدون أنه وبوجود قوة حفتر في الجنوب ستحل الأزمة فأنا أرشدهم لبنغازي ودرنة لمشاهدة الوضع فيها لذلك الجنوب سيزداد الوضع فيه والتمدد والحرب القادمة الآن نحو الشمال”.

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