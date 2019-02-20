انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بالسوق الموازي

سجلت العملات الأجنبية في السوق الموازي ” المشير للعملة والمصوغات الذهبية ” في طرابلس ارتفاعاً كبيراً للعملة الجنبية في مقابل الدينار الليبي مع بداية تداولات المُتعاملين اليوم الأربعاء.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 4.48 دنانير محققاً بذلك مكسباً قدره 9 قروش بالمقارنة مع سعر إغلاق السوق مساء أمس الثلاثاء.

وعاد سعر اليورو للارتفاع مجددا حيث تم تداوله في السوق السوداء بـ 5.12 دنانير مرتفعا بذلك بقيمة 9 قروش بالمقارنة مع إغلاق أمس.

ويرجع سبب ارتفاع اسعار العملات الأجنبية في مقابل الدينار الليبي الي تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي حول تأجيل موعد صرف المنحة المالية المُخصصة لأرباب الأسر والبالغ قيمتها 500 دولار.

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